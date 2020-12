Snooker

Scottish Open - Selby: "Sarà grande sfidare O'Sullivan in finale"

SNOOKER - Dopo aver battuto Jones in semifinale, Mark Selby pensa già alla finalissima dello Scottish Open per vincere l'11a edizione consecutiva del torneo scozzero. Non sarà però facile: dall'altra parte del tavolo ci sarà Ronnie O'Sullivan.

