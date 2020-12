Snooker

Scottish Open: Ronnie O'Sullivan vince la semifinale contro Hang Li, 55esima finale in carriera

SCOTTISH OPEN - Il campione del mondo Ronnie O'Sullivan vince cinque frame di fila per raggiungere la sua 55esima finale in un torneo full ranking in carriera. Battuto Hang Li che era avanti 4-1 e cede nel finale dopo un gran match.

