Snooker

Snooker, Scottish Open - Brecel superlativo: arriva anche il centone contro Higgins, con una serie da 104

SNOOKER - Come inizio non c'è male. Questa volta Brecel non vuole perdere la finale come capitato contro Zhan settimana scorsa allo UK Championship. La sessione 'diurna' finisce 6-2 per il belga sul 'padrone di casa' Higgins. E con un centone finale.

00:01:57, un' ora fa