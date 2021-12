Snooker

Snooker, Scottish Open - Capolavoro di Brecel: McGill ko, sarà finale con Higgins

SNOOKER - Il popolo scozzese sognava una finale tutta 'scottish', ma Brecel ha rovinato la festa eliminando McGill e ritrovandosi quindi contro Higgins. Ma meritato questo passaggio del turno per il belga che sta esprimendo davvero un grande snooker in questo ultimo periodo. Non a caso, una settimana fa, era in finale allo UK Championship.

00:02:51, 17 minuti fa