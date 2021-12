Snooker

Snooker, Scottish Open - Centone e hurrà: Brecel chiude con una serie da 128 con un no look e batte Higgins

SNOOKER - E c'è finalmente una prima volta di un europeo continentale. Sono sempre i britannici a spadroneggiare nei tornei di snooker, ma questa volta tocca a Luca Brecel, il belga, che vince lo Scottish Open in finale contro lo scozzese Higgins. Il primo europeo continentale a vincere un torneo Full Ranking. E chiude con centone e colpo no look. Vittoria che lo proietta al n° 15 del ranking.

00:02:56, 2 ore fa