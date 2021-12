Snooker

Snooker, Scottish Open - Clamoroso errore di McGill: sbaglia la rossa e addio alla serie

SNOOKER - Peggior errore non ci poteva essere per McGill che da una buona posizione non butta giù la rossa. Lui in realtà ne ha colpita una, ma non quella che doveva mandare in buca. Errore clamoroso per un giocatore della sua levatura.

00:00:36, un' ora fa