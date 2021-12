Snooker

Snooker, Scottish Open - O'Brien: "Ho battuto il n° 5 del mondo, bellissimo! Ma sono contento del mio gioco"

SNOOKER - O'Brien porta a casa un successo di prestigio contro Wilson, il numero 5 del mondo, ma l'irlandese non si ferma a questo. Grande soddisfazione, in realtà, per il gioco mostrato sul tavolo. Non a caso, è arrivata una serie 'perfetta' da 140 all'ultima frame.

00:09:11, un' ora fa