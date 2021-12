Snooker

Snooker, Scottish Open - Perry fa l'assist e Brecel mette in buca: il belga va avanti

SNOOKER - Brecel smaltisce, diciamo così, la delusione per la sconfitta in finale dello UK Championship con la vittoria al 2° turno contro Perry. Nonostante i due abbiano giocato al "ciapa no" con l'ultima nera.

00:02:52, un' ora fa