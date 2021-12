Snooker

Snooker, Scottish Open - Superb shot di Higgins: nelle imbucate sotto sponda è il migliore

SNOOKER - Higgins non ci sta e vuole fare bella figura nel torneo di casa. Nella finale con Brecel si inventa questa imbucata da sotto sponda, anche se sfiora la blu e non è ben posizionato per il tiro successivo.

00:00:38, 3 minuti fa