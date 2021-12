Snooker

Snooker, Scottish Open - Un fluke dopo l'altro per Maguire! Quando si dice la fortuna...

SNOOKER - Per Maguire è un giorno fortunato? Non lo sappiamo: prima punta la verde, ma col rest manda giù la palla arancione. Ok colpo valido. Poi ci riprova con la verde, sbaglia in sostanza l'esecuzione, ma la pallina finisce giù da un'altra parte per un fluke in piena regola.

00:00:37, un' ora fa