Snooker

Scottish Open Higgins:"Arrivo da un ko in qualificazione al German Masters, ma mi sono solo concentrato a questo torneo"

SCOTTISH OPEN - Higgins arrivava da un brutto ko nelle qualificazione del German Masters, dove non ci sarà proprio perché non è riuscito ad avere il pass per il tabellone principale. Il giocatore scozzese, però, ha subito resettato e ha cominciato alla grande battendo Hamilton al primo turno dell'Open scozzese.

00:04:15, un' ora fa