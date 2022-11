Snooker

Snooker, Scottish Open - Hamilton non ci vede bene: c'è da mettersi il collirio

SCOTTISH OPEN - Hamilton ha qualche difficoltà durante il match contro Higgins. Il britannico deve mettere mano al taschino per prendere un po' di collirio per vederci meglio... Ma perde poi il match per 4-2.

