Snooker

Snooker, Scottish Open - Neil Robertson prova il colpo impossibile, ma non porta a casa nulla

SCOTTISH OPEN - Robertson è riuscito a passare in vantaggio contro Jain, ma continua a non trovare un gioco spettacolare in questo secondo turno. Cerca una sponda verso la rossa, ma non riesce a portare a casa nulla. Altro colpo molto audace.

00:00:32, un' ora fa