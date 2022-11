Snooker

Snooker, Scottish Open - Ronny O'Sullivan a un passo dal record di velocità! 3'34'' per un centone, lo sfiora per 3''

SCOTTISH OPEN - Durante il match di qualificazione ai prossimi Scottish Open, O'Sullivan vuole scrivere un'altra pagina di storia. Batte il cinese Langning per 4-0, ma questa è normale amministrazione. Nel secondo frame piazza un centone in 3 minuti e 34 secondi, sfiorando il record di velocità per realizzare un centone. Il record, infatti, resta di 3'31'' di Tony Drago.

