Snooker

Snooker, Scottish Open - Trump il superbo: ecco la serie perfetta da 147, la 7a della sua carriera

SCOTTISH OPEN - Nel match con Mann, Judd Trump si supera trovando la serie perfetta già nel primo frame. Il britannico trova la serie 147 per la 7a volta in carriera. Non solo, è la terza volta che ci riesce in questo 2022.

00:02:11, 41 minuti fa