Snooker

Snooker, Scottish Open - Un-Nooh continua a piazzare giocate, anche col rest: Allen alle corde

SCOTTISH OPEN - Il giocatore thailandese continua a non sbagliare colpi nel match contro Mark Allen che è ormai alle corde e deve vincere ben quattro frame per sognare la rimonta. Lui che ha vinto lo UK Championship in rimonta, ma contro questo Un-Nooh sembra essere difficile ribaltare il tavolo.

00:00:18, un' ora fa