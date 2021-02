Snooker

Shoot Out - Mark Williams va di fretta e si improvvisa arbitro per fare prima

SNOOKER - Succede anche questo quando ci sono i tornei a tempo. Per cercare il centone, Mark Williams si improvvisa arbitro e si sistema la palla da solo per chiudere la serie con un centone. Non ce la fa.

