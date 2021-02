Snooker

Snooker Shoot Out 2021: l'orologio non va Rebecca Kenna va in tilt

SNOOKER - Lo Snooker Shoot Out ha un cronometro per garantire che i giocatori giochino velocemente, ma cosa succede quando non funziona? Rebecca Kenna lo ha scoperto a proprie spese perdendo contro Simon Lichtenberg dopo essere stata chiamata per un fallo controverso.

