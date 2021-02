Snooker

Snooker Shoot Out 2021: Mark Allen fa la storia, serie record da 142

SNOOKER - Il nordirlandese Mark Allen in questa prima giornata dello shoot out ha scritto una pagina di storia della competizione completando il punteggio più alto nella storia di questa kermesse, se solo 22 giocatori erano stati, infatti, in grado di realizzare un centone solo Allen è riuscito a superare quota 140 punti, issandosi a un prodigioso 142.

