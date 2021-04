Dopo la conclusione delle Qualificazioni è stato effettuato il sorteggio per determinare i 16 avversari dei giocatori pre-qualificati per il Crucible. Di seguito il tabellone completo , con indicata la nazionalità di ognuno dei 32 giocatori e il numero di testa di serie dei top16. Come da tradizione la testa di serie numero 1 spetta al campione in carica, poi si procede con la classifica mondiale.

Ronnie O’Sullivan ENG (1) vs Mark Joyce ENG

Anthony McGill SCO (16) vs Ricky Walden ENG

Ding Junhui CHN (9) vs Stuart Bingham ENG

Stephen Maguire SCO (8) vs Jamie Jones WAL

John Higgins SCO (5) vs Tian Pengfei CHN

Mark Williams WAL (12) vs Sam Craigie ENG

Mark Allen NIR (13) vs Lyu Haotian CHN

Mark Selby ENG (4) vs Kurt Maflin NOR

Neil Robertson AUS (3) vs Liang Wenbo CHN

Jack Lisowski ENG (14) vs Ali Carter ENG

Barry Hawkins ENG (11) vs Matthew Selt ENG

Kyren Wilson ENG (6) vs Gary Wilson ENG

Shaun Murphy ENG (7) vs Mark Davis ENG

Yan Bingtao CHN (10) vs Martin Gould ENG

David Gilbert ENG (15) vs Chris Wakelin ENG

Judd Trump ENG (2) vs Liam Highfield ENG

CALENDARIO DEL PRIMO TURNO

Il primo turno si svilupperà dal 17 al 22 aprile con il seguente programma. In ogni giornata sono indicati i match in base alla sessione con i relativi orari italiani. In ogni sessione i due match sono elencati in base al tavolo, con la parte alta del tabellone che viene giocata sul tavolo 1 mentre la parte bassa è tutta sul 2. I match di primo turno sono al meglio dei 19 frame quindi tra parentesi è indicato se si tratta della prima sessione o della seconda, che poi è quella conclusiva. Da segnalare che l’ordine dei tavoli non ha alcuna correlazione con la scelta del match televisivo, che verrà fatta di volta in volta dalla Produzione internazionale di Eurosport.

Sabato 17

h.11 O’Sullivan-Joyce (1)

h.11 Yan- Gould (1)

h.15,30 Maguire-Jones (1)

h.15,30 Robertson-Liang (1)

h.20 O’Sullivan-Joyce (2)

h.20 Gilbert-Wakelin (1)

Domenica 18

h.11 McGill-Walden (1)

h.11 Yan-Gould (2)

h.15,30 Higgins-Tian (1)

h.15,30 Gilbert-Wakelin (2)

h.20 Maguire-Jones (2)

h.20 Robertson-Liang (2)

Lunedì 19

h.11 Ding-Bingham (1)

h.11 Wilson-Wilson (1)

h.15,30 Higgins-Tian (2)

h.15,30 Lisowski-Carter (1)

h.20 McGill-Walden (2)

h.20 Wilson-Wilson (2)

Martedì 20

h.11 Allen-Lyu (1)

h.11 Lisowski-Carter (2)

h.15,30 Ding-Bingham (2)

h.15,30 Trump-Highfield (1)

h.20 Allen-Lyu (2)

h.20 Hawkins-Selt (1)

Mercoledì 21

h.11 Williams-Craigie (1)

h.11 Murphy-Davis (1)

h.15,30 Selby-Maflin (1)

h.15,30 Trump-Highfield (2)

h.20 Williams-Craigie (2)

h.20 Hawkins-Selt (2)

Giovedì 22

h.14 Murphy-Davis (2)

h.20 Selby-Maflin (2)

[parallelamente a queste due sessioni conclusive inizieranno due match di secondo turno, uno per sessione]

COME SEGUIRE IL MONDIALE

Vedremo il Campionato del Mondo tutto Live sull’app di Eurosport, con le immagini dei due tavoli sempre disponibili. Ampio spazio anche sui canali televisivi con un tavolo in diretta e commento in italiano. L’appuntamento è a partire dalle 11 di sabato 17 aprile per i 17 giorni più importanti ed emozionanti della stagione di snooker.

