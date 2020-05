Snooker: dall'1 giugno LIVE su Eurosport la Championship League

Dall'1 all'11 giugno Eurosport trasmette in diretta esclusiva la Championship League: il ritorno dello snooker dal vivo con i maestri del tappeto verde.

Cresce in tutto il mondo l'attesa di rivivere e commentare lo sport dal vivo e sarà Eurosport a trasmettere il primo evento in diretta sul suolo britannico: la Championship League di snooker LIVE, da lunedì 1 a giovedì 11 giugno, su Eurosport ed Eurosport Player.

In diretta da Milton Keynes nel cuore del Regno Unito, a nord-ovest di Londra, la Championship League sarà contesa dai migliori 64 giocatori del ranking mondiale di snooker, fra cui Judd Trump, Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, Neil Robertson, Mark Allen e Kyren Wilson, per un montepremi di 218,000 sterline. La partnership fra Eurosport e Matchroom Multi-Sport prevede che la Championship League venga trasmessa in oltre 50 paesi, confermando Eurosport Home of Snooker.

La Championship League è uno dei primi eventi sportivi dopo gli ultimi difficili mesi di stop e presenta 126 match in 11 giorni di competizione:

64 giocatori suddivisi in 16 gironi

Due tavoli (uno sul canale televisivo e uno in live-streaming su (uno sul canale televisivo e uno in live-streaming su Eurosport Player ) con due gruppi di giocatori impegnati ogni giorno

Il giocatore che vince il suo girone si qualifica alla Fase 2

Tutti i match saranno disputati in 4 frame

I 4 giocatori vincitori della Fase 2 competeranno su un unico tavolo in un gruppo finale, che l'11 giugno decreterà il campione della Championship League

Nel 2016 Eurosport è diventata Home of Snooker firmando un accordo decennale con World Snooker per trasmettere tutti i maggiori tornei del calendario mondiale, fra cui l'Home Nations Series, il Masters e i Mondiali di snooker.

