Nella seconda giornata dell’English Open i principali favoriti hanno confermato il pronostico, anche se ci sono state alcune relative sorprese tra i giocatori di seconda fascia. Nel complesso è stata una giornata con gioco di qualità e, almeno sui tavoli esterni visibili in streaming, match molto combattuti.

PRIMA SESSIONE

Ad

In mattinata sul tavolo numero 1 era impegnato il numero 5 del mondo Kyren Wilson, che si è portato sul 3-0 con Ashley Carty vincendo tre frame spezzettati nei quali ha realizzato solo una serie da 52. A quel punto c’è stata la reazione di Carty che ha piazzato una serie da 86 e poi ha vinto un lungo frame da quasi 33 minuti per portarsi sul 2-3, però Wilson ha chiuso un match che si stava complicando con un magnifico break da 135. Nessun problema invece per Anthony McGill che ha battuto 4-0 Gerard Greene, confermando di aver superato i problemi di inizio stagione. Grande prestazione anche per Mark King, alle prese con il pericoloso Cao Yupeng. King ha vinto alla sua maniera un primo frame combattuto da 40 minuti e da lì in poi ha lasciato le briciole all’avversario per il 4-0 finale. Sorpresa nel quarto match mattutino, con Xiao Guodong che è andato avanti 2-1 contro Stephen Hallworth realizzando anche una serie da 120 ma poi si è bloccato, mentre l’inglese ha piazzato tre mezzi centoni vincenti per l’inatteso 4-2 in suo favore.

English Open Wakelin: "Cominciare con un centone mi ha reso tutto più facile" 7 ORE FA

Selby, che errore! Tutto perfetto tranne l'ultima nera

SECONDA SESSIONE

Nel pomeriggio sul tavolo televisivo erano impegnati i primi due giocatori della classifica mondiale, anche se contro avversari di spessore decisamente diverso. Mark Selby ha giocato contro il non ancora diciottenne Jamie Wilson, il quale ha confermato di avere un grande talento realizzando alcune giocate strepitose ma anche di essere ancora molto grezzo nell’approccio complessivo al gioco. Il campione del mondo ne ha ovviamente approfittato andando avanti 2-0 grazie anche a una serie da 78, poi Wilson si è portato avanti nel terzo frame con un break da 58 e sembrava destinato ad aggiudicarselo, però ha commesso un paio di errori grossolani sui colori finali consentendo a Selby di recuperare i punti di fallo che gli servivano. Ma il drama non era finito, perché con la nera fuori posizione a sponda il numero 2 del mondo ha trovato un piazzamento superbo dalla rosa che si trovava nella parte alta, salvo poi sbagliare la difficile imbucata decisiva consegnando così il frame a Wilson.

Wilson se la gioca con Selby: le steccate dalla distanza sono il suo forte

Ma nonostante l’episodio sfavorevole, Selby non si è scomposto ed è andato a vincere per 4-1 senza alcun patema. Diverso l’impegno per Judd Trump contro Jimmy Robertson, giocatore tra i più in forma in questo inizio di stagione dopo aver effettuato alcuni cambiamenti nel suo approccio allo snooker. Il match è stato di grande qualità, con pochi errori per entrambi ma quasi tutti decisivi per l’assegnazione dei frame. Trump è andato sul 2-0 approfittando di un paio di incertezze dell’avversario, poi i ruoli si sono invertiti per il 2-2 che faceva pensare a un match molto combattuto come quello che i due avevano messo in scena a Belfast, vinto da Trump al decisivo.

A Wilson tremano le mani contro Selby: che errore sulla nera

Invece l’attuale numero 1 del mondo ha cambiato marcia nel quinto frame vinto con un centone e poi ha amministrato il sesto per il convincente 4-2 finale contro un avversario di qualità. Sugli altri tavoli da segnalare tre match terminati al frame decisivo. Barry Hawkins ha dovuto lottare per quasi due ore e tre quarti per avere la meglio di Jak Jones, Mark Davis ha rimontato dallo 0-3 per battere Graeme Dott e il teenager inglese Paul Deaville ha continuato ad impressionare da wildcard avendo la meglio su Chang Bingyu.

SESSIONE SERALE

Sul tavolo televisivo erano impegnati due grandi scozzesi e i due match sono stati a senso unico, anche se con esito opposto per i due pluri-campioni del mondo. John Higgins ha giocato un match pressoché perfetto contro il malcapitato Oliver Lines, che pure è in un ottimo periodo di forma.

Higgins si presenta così contro Lines: subito un centone

Allo scozzese è mancata solo la ciliegina sulla torta del centone ma ha davvero impressionato, vincendo per 4-0 in poco più di un’ora con serie vincenti da 89, 88, 84 e 70. Questo Higgins sembra nello stesso stato di forma che aveva lo scorso febbraio nel Players Championship, torneo che non aveva solo vinto ma dominato. Gli avversari sono avvertiti. Un match vicino alla perfezione lo ha giocato anche Chris Wakelin contro il sette volte campione del mondo Stephen Hendry, da poco rientrato in attività dopo un lungo ritiro. Lo scozzese ha racimolato appena 18 punti, tutti nel secondo frame, ma se è vero che ha sbagliato qualcosa di troppo va anche detto che Wakelin ha giocato un match strepitoso, vinto rapidamente per 4-0 grazie anche a un 135 e un 141.

"La potenza è nulla senza il controllo": Wakelin insegna

Negli altri match da segnalare altre due vittorie al decider da considerare sorprendenti, quella del veterano Fergal O’Brien in un match-maratona con il numero 12 del mondo Stuart Bingham e quella del tailandese Sunny Akani contro l’ottimo Ricky Walden di questo periodo.

PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ

Nelle prime due sessioni di mercoledì si completerà il secondo turno, mentre in serata inizierà il terzo turno che si concluderà giovedì. In mattinata i match più interessanti sono quelli di Yan Bingtao e Ali Carter, impegnati rispettivamente contro Nigel Bond e Li Hang. Sul tavolo televisivo il primo match del pomeriggio sarà la sfida sulla carta non scontata tra Shaun Murphy e Joe O’Connor, poi spazio a Ronnie O’Sullivan che affronterà Michael Georgiou in un match che, almeno in teoria, non dovrebbe creare problemi al sei volte campione del mondo. Sugli altri tavoli da segnalare l’interessante derby cinese tra Ding Junhui e Tian Pengfei mentre l’ottimo Luca Brecel visto contro Allen affronterà Stuart Carrington. In serata come detto inizierà il terzo turno e i primi big impegnati saranno Neil Robertson, Judd Trump e Kyren Wilson, I loro avversari saranno rispettivamente Sunny Akani, Steven Hallworth e Ben Woollaston.

Serata da incubo per Hendry: Wakelin infila il terzo centone

SU EUROSPORT

Tutti i match della giornata sui quattro tavoli saranno visibili sull’app di Eurosport e su discovery+ a partire dalle 11 italiane. Gli appuntamenti in TV saranno alle 13,45 e alle 19,45 su Eurosport 1.

English Open Serata da incubo per Hendry: Wakelin infila il terzo centone 7 ORE FA