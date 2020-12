Snooker

Snooker: I 10 flukes più spettacolari del 2020

SNOOKER - Il 2020 è stato un anno in cui, nonostante la sospensione per la pandemia Covid-19, gli assi dello snooker hanno regalato spettacolo e imbucate da applausi. Da Robertson o Ronny O'Sullivan, da Ali Carter a Zhou Yuelong le prodezze dei fenomeni dello snooker in questa stagione.

2 ore fa