Nel primo weekend del Northern Ireland Open si sono disputati i match di qualificazione (in realtà primo turno del tabellone a 128) dei principali protagonisti dello snooker mondiale, presenti alla Waterfront Hall di Belfast al gran completo con l’eccezione di Ding Junhui. Nessuna sorpresa per quanto riguarda i campioni più attesi, anche se non tutti hanno avuto vita facile.

Turno di qualificazione

Come detto in fase di presentazione, il cosiddetto turno di qualificazione riguardava le prime 16 teste di serie del tabellone. Gli unici a non superarlo sono stati il numero 15 Zhou Yuelong e il numero 16 Anthony McGill, entrambi impegnati nella prima sessione del torneo che si è giocata sabato sera. Il primo è stato battuto 4-2 dal redivivo Jimmy Robertson, che già al British Open è tornato ad esprimere quel gioco che gli aveva permesso di vincere un torneo full ranking tre anni fa. McGill ha invece perso al frame decisivo con l’esperto gallese Lee Walker, con quest’ultimo che si era portato sul 3-0 e poi ha chiuso per 4-3 dopo la rimonta dello scozzese.

Nessun problema invece per i primi 14 giocatori del seeding, tutti avanzati al turno successivo. Per quanto riguarda i protagonisti più attesi, il campione in carica Judd Trump ha perso il primo frame contro il gallese Andrew Pagett per poi vincere i quattro successivi con tre mezzi centoni. 4-1 anche il punteggio in favore del campione del mondo Mark Selby, il quale ha concluso con due centoni la sfida contro Mark Lloyd. Bell’esordio anche per Ronnie O’Sullivan, che ha giocato bene sia in attacco che in difesa contro il pericoloso Stuart Carrington chiudendo sul 4-0 con una serie da 120 nell’ultimo frame. 4-0 anche per Neil Robertson contro Barry Pinches e per Kyren Wilson contro Jamie Clarke. Bella prova per Mark Williams nonostante qualche problema di salute per via della gotta, che però non gli ha impedito di battere l’ostico Mark Joyce per 4-1 realizzando anche un centone. Qualche problema in più per John Higgins, che ha avuto bisogno di quasi 2 ore e mezza per battere Joe O’Connor per 4-2. Tre ore effettive sono servite invece a Jack Lisowski per avere la meglio di Ashley Hugill al frame decisivo, mentre Shaun Murphy ha battuto 4-2 il cinese Bai Langning.

Ma la star di questo turno è stato il nordirlandese Mark Allen, che nel torneo di casa non era mai riuscito a brillare anche per l’eccessiva responsabilità che ha sempre sentito. Il mancino di Antrim ha perso il primo frame contro il giovane cinese Si Jiahui, poi è andato in progressione vincendo rapidamente tre frame prima di realizzare il suo capolavoro, un favoloso 147 caratterizzato da alcune imbucate rocambolesche nel finale. Memorabile in particolare la gialla della serie conclusiva, imbucata a tutto biliardo dopo che nel posizionamento dall’ultima nera era finito nel baulk con la bianca. Per Allen si è trattato del secondo 147 in carriera e dalla sua esultanza, oltre che dai commenti successivi, si è capito come sia stato un exploit per lui molto importante, sia per iniziare al meglio questo torneo ma anche per reagire a un periodo difficile nella sua vita personale.

Primo Turno

Lunedì è iniziato quello che gli organizzatori chiamano Primo Turno e anche in questo caso non ci sono state particolari soprese. Il big che ha rischiato di più è stato Mark Selby, uscito vincitore da un difficilissimo match contro Cao Yupeng terminato alla nera finale del frame decisivo. Il cinese è rientrato quest’anno dopo una squalifica dovuta al match fixing e già nelle prime uscite aveva dimostrato di essere ancora un giocatore di grande classe. Con Selby ha realizzato un centone e due mezzi centoni però è nel frame conclusivo che ha davvero impressionato, recuperando uno snooker al campione del mondo che era andato avanti con una serie da 66. Ma Cao ha buttato via l’occasione andando a giocare in attacco la nera decisiva che era neutralizzata a sponda, regalando a Selby un’imbucata a spingere che ha chiuso l’incontro.

In serata c’è stato il secondo match del torneo per Ronnie O’Sullivan, che è stato meno brillante rispetto a domenica ma non ha avuto problemi nel battere per 4-1 Andy Hicks in un match che non lo ha particolarmente stimolato. A seguire sul tavolo televisivo è arrivato un altro 4-2 per John Higgins, stavolta contro l’anglo-pakistano Farakh Ajaib. Anche lo scozzese è sembrato un po’ scarico nell’affrontare un avversario obiettivamente di livello inferiore però si è animato nel secondo frame quando ha impostato una serie perfetta, purtroppo conclusa con un errore sulla quindicesima nera da posizione impossibile dopo che non aveva trovato posizione ottimale sull’ultima rossa.

Sul tavolo numero 2 c’è stata invece una maratona che ha coinvolto Mark Williams, il quale ha avuto bisogno di quasi quattro ore di orologio per battere il coriaceo Elliott Slessor al frame decisivo. Come detto Williams è alle prese con problemi di salute e questa vittoria dimostra come, nonostante le sue dichiarazioni, abbia ancora tanta voglia di lottare al tavolo. In chiusura di serata altra vittoria agevole di Kyren Wilson, che ha battuto Robert Milkins per 4-1 realizzando anche due centoni. Negli altri match da segnalare due nette sconfitte per 4-0 dei favoriti dei rispettivi incontri: quella di Barry Hawkins contro Mark King, che lo batté anche nella prima finale di questo evento, e quella di Ben Woollaston contro Oliver Lines, il quale sembra aver trovato la maturità necessaria per convertire in risultati il suo bel talento.

Il programma di martedì

Martedì continua il turno dei 64 che si concluderà mercoledì mattina. Alle 11 interessante sfida tra Stuart Bingham e il talentuoso Sam Craigie, mentre David Gilbert se la vedrà con David Grace. Nel primo match televisivo del pomeriggio tornerà al tavolo Mark Allen, stavolta impegnato contro l’esuberante Peter Devlin. A seguire Judd Trump affronterà il diciassettenne cinese Gao Yang in un match che sulla carta non dovrebbe creargli problemi. In serata Neil Robertson affronterà Xu Si e poi Shaun Murphy sfiderà Allan Taylor, mentre sul tavolo numero 2 Stephen Maguire giocherà contro Hammad Miah e poi Jack Lisowski sfiderà Fan Zhengyi.

