Snooker

Snooker - Quando Ronnie O'Sullivan fece la storia: il giorno del suo 1000° centone

SNOOKER - Era il 10 marzo 2019 quando, al Players Championship, Ronnie O'Sullivan faceva la storia con il 1000° centone della sua carriera. Era la finale contro Robertson che non poté nulla in quel match, costretto a 'subire' lo show di O'Sullivan che mandò in visibilio il pubblico del Preston Guild Hall.

00:03:50, 36 minuti fa