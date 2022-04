Ronnie O'Sullivan è il simbolo dello snooker : se si pensa a questo sport, il primo nome che viene in mente è il suo, anche perché a 46 anni è tornato a essere il numero 1 del mondo.

Proprio su questo argomento ha voluto fare due chiacchiere il collega della redazione francese Laurent Vergne, alla vigilia dell'inizio del Campionato Mondiale . O'Sullivan che cosa pensa di questo ennesimo traguardo personale?

Ad

Francamente, non potevo crederci, giuro. Sono rimasto totalmente sorpreso e non mi sono accorto che sarebbe potuto accadere. Non sono uno che si preoccupa del numero di titoli, dei record, della classifica, ma in questa fase della mia carriera e alla mia età, mi posso ancora dire: 'Questo è un grande risultato'.

Snooker Il 147 più veloce di sempre di Ronnie O'Sullivan compie 25 anni IERI A 08:53

Al Mondiale di Sheffield, dunque, The Rocket ci arriva come numero 1 del rankong, come è già successo molte altre volte. E come dicevamo prima, se si pensa allo snooker si pensa a lui, quindi è inevitabile considerarlo il GOAT di questa disciplina. Lui però non è dello stesso avviso:

Non mi considero il più grande di tutti i tempi. Penso che Stephen Hendry abbia molti argomenti dalla sua parte. Ma finché il mio nome compare nel dibattito, devo lasciare che siano gli altri a decidere. Tutto ciò che ho fatto è stato cercare di vincere giocando nel modo in cui volevo giocare.

E a proposito del proprio stile di gioco, il britannico fa un paragone tennistico per far capire ciò che intende: "È più difficile vincere giocando come Federer che come Nadal. Ho giocato uno stile di gioco molto difficile da imporre. Giocare come gioco io non è semplice. A volte è più facile essere più difensivi, più "passivi", per essere un giocatore più in contropiede. Io invece sono rimasto un giocatore molto offensivo, prendo rischi e a volte paghi per questa intraprendenza. Ma voglio solo divertirmi. Rimanendo fedele a questo stile di gioco, sono riuscito a essere campione del mondo per sei volte. Non è stato facile".

Sei volte. Che potrebbero diventare sette. Se ci riuscisse, cambierebbe idea sulla questione del GOAT? "Ancora una volta, non spetta a me decidere, spetta ad altri dirlo - continua - I record non sono la mia ossessione, ma se la gente vuole i dettagli, per quanto riguarda il Campionato del Mondo sono dietro a Stephen Hendry. Sono andato peggio. Ma ho fatto meglio in altri due major e in alcune altre competizione, se vogliamo tenerne conto".

Uno dei rivali sarà sicuramente Neil Robertson. Ronnie lo teme? "Penso che sarà l'uomo da battere, si sta evolvendo a un livello eccezionale".

Il Mondiale di snooker sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport e in streaming sulle piattaforme discovery+ ed Eurosport Player dal 16 aprile al 2 maggio.

Siparietto O'Sullivan-Robertson: "Errore? Quello è colpa dell'arbitro"

Mondiali Campionato Mondiale di Snooker 2022: date, risultati e orari delle partite 12/04/2022 A 11:34