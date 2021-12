Vittoria al World Grand Prix 2021 e finale pazzesca vinta per 10-8 contro Neil Robertson; tanto è bastato a Ronnie O'Sullivan per paragonarsi ad alcuni dei più grandi sportivi di sempre, ad ascoltarlo una folla in visibilio per le grandi giocate del vincente. Queste le sue parole: "La differenza tra quando non sto giocando bene è l'atmosfera e quando sto giocando bene è l'atmosfera. Suppongo che solo alcune persone sportive hanno questo, come Tiger Woods, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Lionel Messi... Portano qualcosa al tavolo e quando li guardi ti intriga".

La vittoria del World Grand Prix di O'Sullivan è stato il suo 38° titolo nel ranking. O'Sullivan si è espresso anche sul ritorno del pubblico e sulla situazione pandemia: "Giocare a porte chiuse è stata un'esperienza miserabile e spero che le sedi possano rimanere aperte ai fan nonostante il recente aumento dei casi. Abbiamo giocato davanti a nessuna folla l'anno scorso ed è stato orribile".

O'Sullivan vince il World Grand Prix: 38° titolo del ranking!

