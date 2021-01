Snooker

The Masters - Kyren Wilson: "Vacanze? Ho fatto solo una settimana"

SNOOKER - Prima intervista dell'anno per Kyren Wilson che è anche il primo qualificato ai quarti di finale del The Masters dopo il successo su Gary Wilson. Al giocatore di Kettering è stato chiesto che tipo di preprazione ha svolto per arrivare a questo appuntamento: "Ho fatto una settimana vera di vacanza con i parenti per Natale, ma il 27 dicembre ero già al club ad allenarmi".

00:04:16, 4 Visualizzazioni, un' ora fa