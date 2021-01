Ronnie O'Sullivan ha rivelato di essere "davvero scioccato" per quanto la sua epica vittoria nella semifinale del Campionato del Mondo 2020 (17-16) abbia ferito il suo grande rivale Mark Selby. Selby - campione del mondo nel 2014, 2016 e 2017 - di contro ha accusato O'Sullivan di essere "irrispettoso" nei suoi confronti e nello sport ma nonostante le obiezioni, il comportamento di O' Sullivan ha pagato e gli ha permesso di recuperare dal punteggio 16-14 e sigillare una vittoria memorabile.

L'uomo dell'Essex ha così collezionato il suo sesto titolo mondiale con una vittoria per 18-8 su Kyren Wilson eguagliando il record di Steve Davis e Ray Reardon, ma ha ammesso di essere rimasto sconcertato dalla reazione di Selby dopo la sconfitta in semifinale.

La coppia ha portato avanti questa diatriba anche durante la finale dello Scottish Open, che ha visto Selby prendersi la rivincita con il punteggio di 9-3. Selby ha affermato che O'Sullivan, ad inizio partita, utilizzava il gesso sulla stecca per distrarlo. Mentre O'Sullivan, di risposta, ha detto che il rumore della bottiglietta di Selby lo disturbava tra un colpo e l'altro.

Ha commentato O'Sullivan. "Non me ne rendevo conto in quel momento. È solo una partita, pensavo. Ha perso una semifinale ma probabilmente tornerà e vincerà un'altra volta".