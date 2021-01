Ronnie O'Sullivan è una persona appassionata, ma non di Milton Keynes: la temporanea sede dello snooker durante la pandemia e la nuova sede ospitante per la 47esima edizione del torneo Masters d'élite che coinvolge i migliori 16 giocatori del mondo.

Con l'aumento dei casi di coronavirus che attanaglia la capitale inglese, gli organizzatori del torneo World Snooker Tour hanno preso la decisione di spostare l'evento lontano dall'Ally Pally e tornare alla Marshall Arena, sede di ogni evento WST. Londra è stata immersa nelle restrizioni di livello 4 prima di Natale, spingendo il presidente del WST Barry Hearn ad abbandonare l'idea di ospitare 1000 fan per ogni sessione all'Alexandra Palace.

"È deludente che non ci siano fan al Masters perché stai giocando in un luogo così grande e sarà vuoto", ha detto O'Sullivan ai colleghi di Eurosport UK prima del cambio di sede. "Ma se devo essere onesto, tutto è meglio che tornare a Milton Keynes".

Il più grande giocatore di tutti i tempi di Snooker ha paragonato la Championship League alla Marshall Arena ad un soggiorno in prigione (che lui ha frequentato in gioventù). I professionisti sono stati costretti ad autoisolarsi e passare sotto la legge del tampone prima di essere autorizzati a giocare. Alcuni hanno dovuto fare i bagagli e tornare a casa.

O'Sullivan ritiene che i più grandi eventi di questo sport - il Campionato del Mondo (Sheffield), il Masters (Londra) e il Campionato del Regno Unito (York) - dovrebbero svolgersi nelle rispettive città d'origine.

"Se questo andrà avanti per molto più tempo, sarebbe bello avere almeno tre tornei durante tutto l'anno lontano da Milton Keynes", ha detto O'Sullivan, vincitore del Masters nel 1995, 2005, 2007, 2009, 2014 , 2016 e 2017. "Possiamo andare a York, all'Ally Pally e al Crucible, tre tornei in cui non devi affrontare Milton Keynes settimana dopo settimana."

Nonostante abbia vinto il Tour Championship a Milton Keynes lo scorso luglio, anche il campione del Regno Unito Stephen Maguire si è lamentato di essere costantemente limitato ad una stanza d'albergo. O'Sullivan può simpatizzare con la difficile situazione di Maguire, però dopo il Masters la situazione non cambierà. I tornei tedeschi, Shoot Out e WST Pro Series sono già programmati per la sede di Milton Keynes, che diventerà la patria dello snooker.

Il numero tre del mondo ha suggerito che preferirebbe giocare al K2 Leisure Centre di Crawley.

"Milton Keynes è in un parco commerciale. È appena fuori dall'autostrada e non c'è niente", ha spiegato O'Sullivan. "Per me andava bene perché potevo semplicemente entrare e uscire, però molti ragazzi scozzesi ​​dovevano rimanere sul posto: alla fine ti fa impazzire. Ci ​​sono forse due o tre ristoranti e Marks and Spencer. Questo è tutto".

"Non puoi nemmeno andare in città e prendere un caffè per rompere la giornata. York è una città fantastica, Sheffield è una bella città. Puoi almeno goderti i dintorni. Per quanto riguarda lo snooker, sì, sono sei tasche su un tavolo e puoi metterlo ovunque. Ma la parte più difficile dello snooker sono i tempi di inattività e se ti trovi in ​​un posto che non è eccezionale, può farti a pezzi".

O'Sullivan ha rinunciato all'evento dell'anno scorso ma quest'anno tornerà in grande stile.

"Quest'anno ho pensato che sarebbe stato bello tornare. Probabilmente mi restano tre o quattro anni nel tour principale. Voglio ancora suonare, ma probabilmente non con la stessa intensità."

