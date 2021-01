Snooker

Snooker, The Masters: Yan Bingtao che spettacolo: imbucata da urlo nel 7° frame contro Bingham

SNOOKER - Grande spettacolo nella prima semifinale del Masters 2021 in scena a Milton Keynes, guardare per credere questa magistrale imbucata di Yan nel corso del settimo frame della sfida che vale un posto in finale contro Stuart Bingham.

