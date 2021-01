Snooker

The Masters - Anche Selby a casa: Maguire si qualifica ai quarti

SNOOKER - Dopo l'eliminazione di Neil Robertson, c'è un'altra sorpresa al The Masters con il ko di Mark Selby che viene sconfitto per 6-3 da Maguire. Lo scozzese affronterà ora il 20enne cinese Bingtao Yan ai quarti. Tutto il meglio dello Snooker è in DIRETTA su Eurosport e Eurosportplayer.com.

