Snooker

The Masters: Higgins vince su Allen nel frame decisivo

The Masters - Finale di incontro tiratissimo, con Higgins che passa in testa e mette a segno una gran difesa sulla marrone; difesa anche di Allen e Higgins è costretto a un tiro lungo e difficile, che però va a segno. La blu e la rosa vanno via lisce e per lo scozzese, che chiude matematicamente, non c'è bisogno di tentare il tiro sulla nera.

00:02:13, 3 Visualizzazioni, 10 ore fa