Snooker

The Masters - Perry non rimonta: anche David Gilbert va ai quarti, vince 6-2 e trova Wilson

SNOOKER - Dopo il netto 4-0 sembrava fatta per Gilbert che, invece, dopo la pausa si è un po' addormentato. È bastato comunque poco per riaccendere la lampadina e portare a casa un meritato 6-2. Gilbert ora affronterà Kyler Wilson ai quarti di finale. Tutto il meglio dello snooker è in DIRETTA su Eurosport e Eurosportplayer.com.

