Snooker

The Masters - Robertson che combini? Sorpresa: passa Yan Bingtao ai quarti, eliminato il n° 2

SNOOKER - Prima grande sorpresa del The Masters, con l'eliminazione del numero 2 del mondo Neil Robertson che perde 6-5 contro Yan Bingtao. L'australiano ha ammesso di non essersi allenato molto durante il periodo natalizio, ma che bravo il 20enne cinese che ha stupito tutti. Tutto il meglio dello Snooker è in DIRETTA su Eurosport e Eurosportplayer.com.

00:02:16, 8 Visualizzazioni, un' ora fa