Snooker

The Masters - Robertson: "Non ho alibi, ha giocato meglio lui. Merita Yan Bingtao"

SNOOKER - A sorpresa, è stato Neil Robertson a venire eliminato nel day 3 del The Masters con un successo per 6-5 di Yan Bingtao che accede ai quarti. Non cerca alibi il giocatore australiano che ha anche spiegato il perché della sofferenza mostrata oggi: "Lui ha meritato. Io non mi sono allenato molto durante le vacanze, ho fatto un viaggio in Norvegia e non ho giocato".

