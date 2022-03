Snooker

John Higgins baciato dalla buona sorte, fluke pazzesco e rosa in buca con un colpo che pareva errato

TURKISH MASTERS - John Higgins contro lo scozzese Emery non è solo superiore ma è anche fortunato, guardare per credere l'incredibile fluke che spedisce in buca la rosa dalla parte opposta.

00:01:00, 10 minuti fa