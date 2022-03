Snooker

Snooker, Turkish Masters - Trump si prende una pausa di riflessione, poi sforna un colpo da maestro

SNOOKER - Non è stato un colpo per nulla facile per Trump che si è preso una "pausa di riflessione" prima di andare a colpire. Anche perché era un'imbucata attacco-difesa quella del britannico che ha piazzato poi una magia in diagonale.

00:00:46, 24 minuti fa