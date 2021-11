Snooker

Snooker, UK Championship - Niente centone finale per Wilson, ma chiude la pratica Vahedi

SNOOKER - Un solo centone in partita per Wilson che non riesce a chiudere con la serie perfetta contro l'iraniano Vahedi. Ma arriva una serie finale da 86 che è una buona serie di qualità per il giocatore inglese che vince 6-2 e avanza al 2° turno.

00:03:27, un' ora fa