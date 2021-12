IL TORNEO DELLE SORPRESE

Nello snooker è normale che alcuni big, e a volte anche più di alcuni, vengano eliminati nelle prime fasi dei tornei. Ma mai come in questo UK Championship la cosa è stata evidente, visto che i grandi favoriti sono progressivamente caduti e in finale sono arrivati due giocatori che prima dell’inizio dell’evento nessuno avrebbe pronosticato come possibili vincitori. Le sorprese sono iniziate già dal primo turno, quello teoricamente di qualificazione alla fase televisiva che però per il secondo anno consecutivo abbiamo visto su Eurosport. Il primo dei big ad uscire è stato Shaun Murphy, battuto dal giovane cinese Si Jihaui al frame decisivo dopo una rimonta dall’1-5 al 5-5. Ma sempre nel primo turno è arrivata una sorpresa ancora più clamorosa con l’eliminazione del campione in carica Neil Robertson, il quale ha giocato decisamente sotto ai suoi standard nel match perso nettamente con John Astley. Nel secondo turno sono poi usciti Mark Selby, Yan Bingtao, Mark Williams e Ding Junhui, con quest’ultimo che ha sofferto le conseguenze maggiori visto che è precipitato al numero 27 del ranking mondiale mancando quindi la qualificazione al Masters per la prima volta dal 2006. Nel terzo turno c’è stata una vera ecatombe di big, a partire da Judd Trump che ha confermato le sue difficoltà nei tornei della cosiddetta Triple Crown venendo battuto da un Matt Selt particolarmente ispirato. Eliminazione anche per Mark Allen, Stephen Maguire, Stuart Bingham e John Higgins, quest’ultimo battuto da Zhao Xintong che ha vinto gli ultimi tre frame dal 5-3 per lo scozzese, facendo intravedere quello che sarebbe successo nel resto del torneo. Agli ottavi di finale si è quindi arrivati con un line-up che prevedeva solo due giocatori della Top 10 e altri tre dei Top 16, però in questo turno nessuno di loro è stato eliminato. I due Top 10 erano Ronnie O’Sullivan e Kyren Wilson, che si sono affrontati ai quarti in un match stupendo vinto da Wilson al decisivo dopo che O’Sullivan aveva recuperato dal 3-5. Il numero 14 del mondo Barry Hawkins è stato l’unica altra testa di serie a superare i quarti mentre Anthony McGill è stato battuto da Luca Brecel e Jack Lisowski ha perso nettamente con Zhao Xintong, dando vita a semifinali assolutamente imprevedibili.

SEMIFINALI

Nella parte alta del tabellone il numero 5 del mondo Kyren Wilson era diventato il favorito principale per il titolo, a maggior ragione dopo la splendida prestazione nei quarti contro O’Sullivan. Ma pur avendo giocato un buonissimo match, Wilson ha trovato sulla sua strada un Luca Brecel in stato di grazia che ha deliziato il pubblico con una delle migliori prestazioni che si siano mai viste nelle fasi avanzate di un grande torneo. Il numero 40 del mondo ha infatti vinto 6-4 realizzando ben quattro centoni e altre due serie di grande qualità, giocando anche in maniera impeccabile nelle fasi tattiche e in generale nella gestione dei passaggi più delicati del match. Per il ventiseienne Brecel si tratta di un ritorno ad altissimi livelli dopo una prima parte di carriera da enfant prodige culminata con la vittoria di un titolo full ranking nel 2017, a cui però era seguita una fase di relativo anonimato che lo aveva fatto precipitare in classifica. Nell’altra semifinale il favorito era Barry Hawkins ma anche in questo caso il pronostico è stato sovvertito, con Zhao Xintong che ha lasciato le briciole al più esperto avversario aggiudicandosi il match per 6-1 grazie a un centone e cinque mezzi centoni vincenti. Un grandissimo risultato per il ventiquattrenne cinese, il cui clamoroso talento non è mai stato n discussione ma che ancora non aveva trovato la giusta concretezza per esprimersi al livello dei migliori.

FINALE

All’atto conclusivo di questo importante torneo sono quindi arrivati Luca Brecel e Zhao Xintong, due nomi da tempo attesi a risultati importanti ma di certo inaspettati in questo evento. Infatti nessuno dei due era mai arrivato neanche in semifinale di un torneo Triple Crown e anzi Zhao non aveva mai disputato una finale di un torneo professionistico. L’evento ha avuto una portata storica visto che si è trattato della prima finale dello UK tra due giocatori non facenti parte dei Top 16 e solo la seconda tra due giocatori non britannici, con il vincitore che sarebbe diventato il quarto non britannico ad aggiudicarsi questo titolo in 45 anni. Il match è iniziato con grande qualità in attacco da parte di entrambi e si è arrivati alla pausa della prima sessione sul 2-2. Al rientro il gioco si è fatto meno fluido ma Zhao ha mantenuto meglio il controllo, chiudendo la sessione pomeridiana avanti 5-3. In serata il giovane cinese ha iniziato alla grande con serie da 87 e 120 per prendere un vantaggio molto significativo di quattro frame, però in un match del genere era anche lecito aspettarsi nervosismo e tensione da parte sua. Invece ha saputo gestire al meglio il tentativo di rimonta di Brecel, imbucando con grande continuità dalla lunga distanza all’inizio dei frame e chiudendo sul 10-5 con una magnifica serie conclusiva da 99. Con questo successo Zhao si aggiudica il primo torneo full ranking della carriera, intascando un assegno da 200 mila sterline e scalando la classifica dal numero 26 fino al numero 9, cosa che oltretutto lo qualifica per il Masters di Londra che inizierà il 9 gennaio. Per Brecel c’è un assegno da 80 mila sterline che gli vale anche la posizione numero 17 in classifica, ma soprattutto la consapevolezza di aver ritrovato gioco e fiducia per tornare a lottare con i migliori. Ci aspettiamo che il belga possa presto tornare a sollevare un trofeo ma è chiaro che in questo momento l’attenzione è tutta per Zhao Xintong. Come detto in apertura, il suo straordinario talento era noto da tanti anni ma ancora non era riuscito a convertirlo in risultati. Se questo trionfo gli darà la spinta che ci aspettiamo, potremmo davvero dire di aver visto nascere una stella come successo a chi ha assistito all’ultima occasione in cui un giocatore ha vinto lo UK Championship come primo titolo alla prima finale in carriera: l’anno era il 1993 e quel giocatore si chiamava Ronnie O’Sullivan.

SUBITO LO SCOTTISH OPEN

Lo snooker su Eurosport e discovery+ non si ferma visto che lunedì 6 dicembre inizia subito un altro torneo, lo Scottish Open .

