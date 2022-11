Snooker

UK Championship - Quando scappa scappa: eh sì, succede anche nello snooker, a Mark Williams

SNOOKER - Emergenza toilette per Williams, che abbandona per qualche minuto il match contro Mark Clarke in maniera inaspettata: dopo un attimo di smarrimento, l'avversario sorride e aspetta pazientemente il ritorno del giocatore in difficoltà.

00:04:05, 23 minuti fa