Snooker

Snooker, UK Championship - "Un colpo così lo si vede una volta ogni 10 anni": il super fluke di Wilson che anima la sala

UK CHAMPIONSHIP - Allen resta di sasso e non potrebbe essere altrimenti quando becchi contro un fluke di questo genere. Wilson cercava la buca d'angolo con la nera, ha sbagliato clamorosamente, ma la pallina si infila al centro attraversando la parte orizzontale della sponda, là dove non è ancora "fuori campo". E Wilson continua così il suo gioco. Che beffa per Allen!

00:00:45, 24 minuti fa