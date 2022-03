Snooker

Snooker, Welsh Open - Perry alza il trofeo: "È il giorno più bello della mia carriera"

SNOOKER - È il secondo torneo Full Ranking vinto da Perry, ma solo il primo vinto in territorio britannico. Il numero 41 del mondo fa fatica a trovare le parole dopo questo insperato successo, tra l'altro in finale contro uno dei giocatori più forti in assoluto come Trump.

00:05:02, 18 minuti fa