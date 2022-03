Snooker

Snooker, Welsh Open - Trump esalta il pubblico: banana shot a ripulire il tavolo

SNOOKER - Se l'era vista brutta, ma Trump regala comunque spettacolo al pubblico di Newport. Qui un banaa shot per piazzarsi meglio sulla nera, peccato che non riesce a mandarla in buca per la ripulitura totale del tavolo. Poco male, c'è ovazione per il britannico che vuole a tutti i costi andare in finale.

