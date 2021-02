Snooker

Giornata di centoni al Welsh Open: anche Yan ne fa uno nel derby cinese

SNOOKER - Yan si iscrive al club dei centoni, in una giornata dove ne abbiamo visti parecchi. E il giocatore cinese, vincitore del The Master, non poteva mancare considerando che proprio oggi festeggia il suo 20° compleanno.

