Snooker

Welsh Open - O'Sullivan: "Cosa fare in tempi di covid? Giocherò e mi allenerò di più"

SNOOKER - Dopo aver sbrigato in fretta la questione Williams, O'Sullivan pensa già al turno successivo del Welsh Open. Il campione del mondo in carica è felice di essere sbarcato a Newport, in Galles, per rompere un po' la monotia vista le restizioni in tutto il Regno Unito a causa del covid e l'impossibilità di viaggiare se non per lavoro.

