Snooker

Welsh Open - O'Sullivan di fretta: 2-0 dopo 20 minuti e 1087 centoni in carriera

SNOOKER - Il campione del mondo in carica va di fretta e porta a casa i primi due frame della sfida contro Williams in neanche 20 minuti. Nell'ultima serie chiude con 122 con ripulitura totale del tavolo sulla nera, conseguendo il suo 1087° centone in carriera. Wow.

