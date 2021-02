Snooker

Welsh Open - O'Sullivan non gioca e fa l'opinionista... Ed è severo

SNOOKER - Già qualificato per l'abbandono di Carter, O'Sullivan raggiunge la postazione tv per qualche commento tecnico sul match giocato tra Selby e Brown, con la soprendente uscita di scena di Selby. Ronnie O'Sullivan non le manda a dire, sottolineando tutti gli errori della gara.

