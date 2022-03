Snooker

Snooker, Welsh Open - Dott cerca la rimonta contro Robertson: doppia imbucata dalla distanza

SNOOKER - Sotto di 3-0, Dott cerca di ravvivare il suo match contro Robertson per non andare subito a casa. Ecco che piazza due colpi dalla distanza sulla rossa che gli permettono di andare in serie.

00:01:07, 32 minuti fa