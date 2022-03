Snooker

Snooker, Welsh Open - Robertson cerca la rimonta, ma finisce in un cul-de-sac

SNOOKER - Sotto 2-0 contro Trump, Robertson cerca il tutto per tutto e aprire il gioco con la nera. Peccato però che la bianca non prenda l'effetto sperato e non riesce a mettersi in serie.

00:01:13, 10 minuti fa